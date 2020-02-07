Гонконг, Китай, , 08:43 — REGNUM Ученые из Гонконга создали устройство портативного типа, которое позволяет быстрым и эффективным способом — всего за 40 минут, диагностировать у пациента наличие заражения новым коронавирусом 2019-nCoV. Об этом 7 февраля сообщает газета South China Morning Post.

Также, по данным издания, применение новинки уже начато в целом ряде городов КНР и в том числе — в провинции Хубэй, где находится эпицентр эпидемии.

«Мы направили его во многие места и надеемся, что люди будут его использовать», — сказал главный разработчик нового устройства — профессор Вэнь Вэйцзя, работающий в Гонконгском университете науки и технологий.

Кроме этого, он рассказал, что его команда начала разрабатывать прибор в момент, когда получила 20 января от Пекинского центра по контролю и профилактике заболеваний живой штамм нового коронавируса.

Помимо этого, уточняется, что устройство работает по принципу анализа образца жидких выделений организма человека. При этом в настоящее время для диагностики коронавируса применяется метод полимеразной цепной реакции, и в этом случае для выявления в организме вируса необходимо более трех часов.

Напомним, ранее данная группа исследователей из Гонконга уже выпускала подобные приборы для быстрого диагностирования птичьего и свиного гриппа.