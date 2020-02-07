Краснодар, , 08:37 — REGNUM В ряде аптек Краснодарского цены на медицинские маски выросли в десять раз, в связи с этим направлены обращения в Росздравнадзор. В целом по региону цены на эти защитные средства держатся «в разумных пределах». Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края по итогам совещания у вице-губернатора Анны Миньковой 6 февраля.

«Это искусственный ажиотаж, и нельзя допустить его разрастания. К аптекам, спекулирующим на желании людей защитить себя, будут применяться самые строгие меры. Прошу краевой Росздравнадзор, Федеральную антимонопольную службу ежедневно мониторить изменения цен», — поручила вице-губернатор.

По словам главы регионального Управления Федеральной антимонопольной службы Олега Тихенького, аптеки ожидают проверки, в случае выявления нарушений будут возбуждаться дела, что грозит штрафами в размере от 1 до 15% от оборота.

Заместитель губернатора также обратила внимание на то, что в государственной аптечной сети маски должны быть в достаточном количестве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ряде регионов на фоне сообщений о коронавирусе резко поднялись цены на медицинские маски. При этом в самих аптеках во взвинчивании цен обвиняют поставщиков.