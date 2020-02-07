Нур-Султан, , 08:34 — REGNUM Занятия в школах Нур-Султана отменены для учащихся 0−9 классов второй смены, сообщили 7 февраля в пресс-службе управления образования столицы Казахстана.

Отмечается, что уроки в школах отменили из-за ухудшения погодных условий.7 февраля в Нур-Султане наблюдается усиление ветра со снегом, а также гололедные явления.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января из-за плохих погодных условий в Нур-Султане был введен режим ЧС. Синоптики Казахстана предсказывают метель, гололед и усиление ветра до 9 февраля.

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