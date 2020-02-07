Москва, , 08:38 — REGNUM Совсем недовольны атмосферой в коллективе 9% российских работников, тогда как более 70% довольны рабочими отношениями в той или иной мере. Таковы итоги опроса, проведенного сервисом по поиску работы и подбору персонала «Работа.ру».

Скорее недовольны общением с коллегами 20% респондентов. Из 29% тех, кого в той или иной мере не устраивают рабочие отношения, 44% признались, что ощущали со стороны коллег агрессию.

Вместе с тем около 33% опрошенных довольны отношениями с начальством, 35% — скорее довольны ими, чем нет. Тот или иной дискомфорт от общения с руководством испытывают 28% респондентов, а 11% совершенно недовольны им, отмечает RT.

Около 50% тех, для кого общение с начальством дискомфортно, ощущали агрессию со стороны руководителей. Участниками опроса стали 3,7 тыс. работников из всех регионов РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее опрос показал, что не копят на пенсию около 84% российских граждан, при этом у 74% нет для этого средств.

Читайте также: В России 74% граждан не могут откладывать на пенсию