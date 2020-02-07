Нур-Султан, , 08:22 — REGNUM Казахстанская авиакомпания Bek Air отменила все авиарейсы до 16 февраля, сообщили 16 февраля на официальной странице авиаперевозчика в Instagram.

В настоящее время компания не может вернуть деньги за билеты «по техническим причинам», говорится в сообщении. Однако в Bek Air пообещали вернуть все средства.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января комитет по защите прав потребителей министерства торговли и интеграции Казахстана подал иск в суд против авиакомпании Bek Air с требованием вернуть средства за билеты на отмененные рейсы. По состоянию на 4 февраля исковое требование подержали 20 пассажиров.