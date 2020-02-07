Актау, Казахстан, , 08:12 — REGNUM Заместитель руководителя департамента труда, социальной защиты и миграции Мангистауской области подозревается в получении взяток на системной основе. Об этом 6 февраля сообщили в пресс-службе агентства Казахстана по противодействию коррупции.

По данным антикоррупционной службы, чиновница брала взятки за незаконное ускорение процедуры присвоения инвалидности. В ведомстве уточнили, что подозреваемая признала свою вину, поэтому процессуальное задержание не применялось.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля по подозрению в коррупции были задержаны заместитель главы управления сельского хозяйства и руководитель юридического отдела акимата (администрации) Восточно-Казахстанской области.

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