Москва, , 07:57 — REGNUM Подписанный российским президентом Владимиром Путиным закон с поправками в Семейный кодекс, обязывающими родителей после развода обеспечить жильем детей, корреспонденту ИА REGNUM прокомментировала председатель МКА, адвокат, телеведущая Виктория Данильченко:

«Введение так называемых «жилищных алиментов» предлагалось ещё в 2011 году, но эффективного и продуманного механизма реализации данного законопроекта предложено не было.

В целом идея разрешать судьям назначать дополнительные алименты для решения квартирного вопроса ребенка — рациональная и ориентирована на защиту детей от бедственного существования.

Но при обсуждении таких поправок я уже говорила о том, что необходимо уделить особое внимание вопросу защиты прав несовершеннолетних граждан, а также родителей, выплачивающих алименты. Ведь, к сожалению, подобные изменения могут стать причиной появления большого количества манипуляций и обманных действий со стороны бывших супругов, проживающих вместе с общим ребенком».

Как уже сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин подписал поправки в Семейный кодекс, согласно которым родитель, проживающий после развода отдельно от ребёнка, может быть привлечён судом к оплате расходов на обеспечение ребёнка жильём при отсутствии у него такового.

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