Кемерово, , 07:55 — REGNUM Жители Кемеровской области пожаловались в управление ФАС РФ на высокие цены на медицинские маски. Они рассказали, что аптеки увеличили цены на упаковку масок из трех изделий.

В кемеровском УФАС РФ ИА REGNUM уточнили, что с 4 февраля ведомство анализирует цены на медицинские маски в пунктах розничных продаж.

«Управление затребовало информацию у крупных торговых сетей, реализующих эти изделия, и аптек области. В зависимости от производителя и количества штук в упаковке цены в аптеках области на эту продукцию варьируются от 4 до 16 рублей, — отметили в региональном управлении. — 6 февраля в Кемеровское УФАС России поступило заявление о высокой стоимости упаковки из трёх масок в одной из аптек региона. В настоящее время факты, указанные в заявлении, исследуют специалисты».

Уточняется, что с 10 февраля УФАС РФ в еженедельном формате начнёт мониторить ситуацию.