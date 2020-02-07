Новосибирск, , 07:31 — REGNUM В СКР подтвердили информацию о прекращении уголовного дела в отношении экс-руководителя ГИБДД Новосибирской области Сергея Штельмаха, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Новосибирской области 30 декабря 2019 года прекращено уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») в отношении бывшего начальника УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области Сергея Штельмаха, по п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ (в связи с отсутствием в деянии состава преступления)», — уточнили в следственном управлении СКР по Новосибирской области.

Отмечается, что органами следствия «проведено тщательное и объективное расследование уголовного дела, в ходе которого был подтвержден факт выдачи удостоверений и пропусков, не предусмотренных нормативно-правовыми актами». Однако не было установлено фактов уклонения лиц, при помощи указанных удостоверений, от какой-либо ответственности.

«Состав преступления, предусмотренный ч. 1 ст. 286 УК РФ имеет место только в случае наступления общественно опасных последствий в виде нарушения прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, — уточнили в ведомстве. — В ходе следствия эти обстоятельства были проверены и не нашли своего подтверждения существенных последствий не наступило. Законность принятого решения проверена надзорным органом».