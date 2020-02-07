Екатеринбург, , 07:30 — REGNUM В Екатеринбурге несколько водителей скорой помощи из числа не желавших работать с новым аутсорсером всё же уволились. Об этом пишут местные СМИ.

По данным Накануне.Ru, с подстанции на улице Братьев Быковых ушли 12 человек. Ещё трое покинули подстанцию на Эльмаше. Они заявили журналистам, что побоялись оказаться обманутыми.

Тем временем в управлении здравоохранения администрации Екатеринбурга журналистам сообщили, что 1 февраля, в день начала работы нового аутсорсера, машины вышли на линии. Сбоев с оказанием скорой помощи населению не было.

Как сообщало ИА REGNUM, на трёх подстанциях сменился подрядчик, предоставляющий машины на условиях аутсорсинга. Им стала фирма «Феникс» из Перми. Часть водителей не согласились с предлагаемыми условиями работы. В частности, по их словам, им было предложено оформить статус индивидуальных предпринимателей и работать с фирмой не как наёмные сотрудники. После разгоревшегося скандала вмешалась прокуратура, которая потребовала не допустить нарушений трудовых прав граждан.