Лондон, , 07:30 — REGNUM Запуск своих спутников связи, который планировалось осуществить с российских космодромов в апреле этого года, решено перенести на поздний срок. Об этом заявил главный управляющий компании OneWeb Адриан Штекель в интервью порталу spacenews.com.

Причиной этого Штекель называл планы компании сконцентрировать все усилия на производстве неназванного элемента. Управляющий подчеркнул, что те спутники, которые планировалось отправить на орбиту в марте, будут запущены в срок.

Представитель OneWeb добавил, что после перерыва планируется отправка спутников в мае и июне — по 36 аппаратов при каждом запуске.

Всего на первом этапе OneWeb планирует отправить в космос 588 спутников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 34 британских спутника OneWeb, которые были запущены 7 февраля, успешно выведены на рабочую околоземную орбиту.

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