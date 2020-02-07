Оренбург, , 07:24 — REGNUM В Оренбургской области местный житель отсудил у АО «ЭнергосбыТ Плюс» более 1,5 млн рублей за имущество, пострадавшее во время пожара, который произошел из-за перепада напряжения в сети, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Оренбургском облсуде.

По данным суда, летом 2019 года супруга истца вернувшись с работы домой, обнаружила, что их частный дом горит. Огонь повредил имущество, внутреннюю отделку кухонного помещения.

По словам истца, до обращения в суд он обращался в энергокомпанию с претензией о возмещении ущерба. Однако получил отказ.

В суде установлено, что очагом возгорания стал электрический духовой шкаф на кухне. Он воспламенился из-за короткого замыкания, а пожароопасный аварийный режим работы электросети возник из-за ошибки энергетиков, которые меняли магистральную электрическую линию на новую.

Суд вынес решение о взыскании с энергетиков более 1,5 млн рублей, куда вошли компенсация морального вреда, ущерба и штраф. Энергетики обжаловали решение первой судебной инстанции, но безуспешно.