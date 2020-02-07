Вашингтон, , 07:24 — REGNUM Президент США поздравил американскую астронавтку Кристину Кук с возвращением на Землю с орбиты. Поздравления американский лидер написал на своей странице в Twitter.

«С возвращением на Землю, Кристина! Поздравляю с взятием рекорда по длительности пребывания женщин на орбите! Вы вдохновляете девушек и даете США повод гордиться вами!», — заявил Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля космический корабль «Союз МС-13», на борту которого были космонавт Александр Скворцов (Роскосмос) и астронавты Кристина Кук (NASA) и Лука Пармитано (Европейское космическое агентство), успешно приземлился в Казахстане.

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