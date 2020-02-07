Чита, , 07:22 — REGNUM Четверо детей, найденные в одном из заброшенных домов Читы, быстро адаптировались в центре «Надежда» и уже готовятся к занятиям в школе, сообщает пресс-служба забайкальсокго министерства труда и социальной защиты.

Как отмечают педагоги центра, мальчишки Гена и Коля уже сейчас самостоятельно и успешно делают уроки по школьной программе, а в свободное время любят играть в настольный теннис. Что касается младших детей, то Аня любит читать книжки и собирать конструктор, а Саша увлекается лепкой из пластилина и с удовольствием учится правильно произносить звуки вместе с логопедом.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в середине января 2010 года житель Читы, искавший свою пропавшую собаку наткнулся на четверых детей и мужчину, проживавших в заброшенном здании в окружении своры собак.

Оказалось, что вот уже несколько месяц отец и его дети вынуждены жить в помещении без окон и дверей, спать на тряпках, постеленных на цементный пол и греться при помощи костра, разведённого тут же.

После того, как общественники разместили видеоролик о том, как бедствующим предоставили временный кров, чистую одежду и возможность помыться, историей заинтересовались не только СМИ, но и правоохранительные органы. Оказалось, что у отца детей существуют серьёзные проблемы с законом. После его ареста трое его сыновей и дочь были помещены в реабилитационный центр «Надежда».

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