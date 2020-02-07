Пекин, , 07:20 — REGNUM Пятеро офицеров полиции, погибшие во время исполнения служебного долга по сдерживанию эпидемии нового коронавируса были награждены посмертно Министерством общественной безопасности КНР, сообщает 7 февраля газета «Жэньминь жибао».

Сотрудники полиция Китая в возрасте от 37 до 57 лет базировались в разных местах Китая от Внутренней Монголии на севере страны до центральной полиции Хубэй. Все они были отмечены как выдающиеся сотрудники полиции, которые выполнили свои обязанности и добились успехов в сдерживании эпидемии.

Герои Хэ Цзяньхуа, Ли Сянь, Чжэн Цзяньян, Инь Цзучуань и Лю Дацин сончались от внезапно развившихся заболеваний на фоне переутомления во время исполнения своих должностных обязанностей.

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