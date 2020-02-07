Пермь, , 07:13 — REGNUM Конфликт между школьником и таксистом в Перми взывал широкий резонанс. В интернете появилось видео, где таксист ведет себя агрессивно по отношению к пассажиру, которым оказался подросток, вызвавший машину, чтобы добраться после уроков из школы до дома.

Конфликт возник из-за того, что водителя не утроила слишком маленькая стоимость поездки, назначенная агрегатором Uber — 37 рублей. Когда школьник попросил отменить поездку, то водитель отказался, но вел себя эмоционально. Парень включил камеру на телефоне, чтобы запечатлеть ситуацию в салоне и поведение таксиста. Мужчина остановил автомобиль, выбил телефон из рук подростка и высадил его из машины, при этом выражаясь нецензурной бранью в адрес ребенка.

В компании Uber, комментируя конфликт, подчеркнули, что считают поведение водителя недопустимым. «В Uber действуют скидки для привлечения новых пользователей. Компания полностью компенсирует их водителям, сообщения об этом регулярно приходят в приложение «Таксометр». Водитель получил бы 160 рублей, если бы корректно себя вел и выполнил бы заказ», — сказали в PR-службе агрегатора и отметили также, что водитель, который не может соблюдать стандарты коммуникации с пассажирами, никогда больше не получит заказы.

По данным ТК «РифейПермь», таксиста отправили на повторное тестирование. Сейчас он стоит на особом контроле.

Портал 59.ru сообщает, что у таксиста, который оказался в центре внимания, уже были конфликтные ситуации, однако он продолжал работать в службе такси до нового скандала. В июле 2019 года он выполнял заказ, оказывая услуги такси мужчине и девушке. Пермяк отметил, что конфликт возник по той же причине — таксиста не устроила стоимость поездки, и он вел себя агрессивно. Сначала ругался со службой техподдержки, а потом переключился на пассажиров.