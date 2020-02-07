Омск, , 07:12 — REGNUM Коронавируса надо опасаться, считает главный врач Саргатской ЦРБ (Омская область) Константин Лукашевич.

«Следует соблюдать меры предосторожности, рекомендованные Роспотребнадзором и Минздравом. Только тогда можно чувствовать себя в безопасности», — сказал Лукашевич в интервью «Коммерческим вестям».

По его словам, люди должны выполнять профилактические мероприятия, связанные с недопущением заражения и препятствующие распространению вируса.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области коронавируса не зарегистрировано.

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