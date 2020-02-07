Пекин, , 07:11 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин обсудил по телефону с президентом США Дональдом Трампу ситуацию с новым коронавирусом и методы борьбы с ним, передает телеканал CCTV.

«Правительство и народ КНР предпринимают все возможные усилия для борьбы с коронавирусом», — заявил Си Цзиньпин.

Председатель КНР подчеркнул, что в Китае задействованы все имеющиеся ресурсы, чтобы оперативно реагировать на возможное распространение новой инфекции. Он добавил, что для этого принимаются «максимально решительные» меры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-губернатор китайской провинции Хубэй Ян Юньянь сообщил, что в настоящее время борьбой с коронавирусом в регионе занимается 10 596 медработников. Он добавил, что для того, чтобы взять ситуацию полностью под контроль, провинции необходимо привлечь еще 2250 практикующих врачей.

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