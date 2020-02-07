Новосибирск, , 07:05 — REGNUM В Новосибирске в школе № 215 открыли уголок памяти Героя Советского Союза, почётного жителя города Дмитрия Бакурова. Во время церемонии заместитель мэра Валерий Шварцкопп вручил директору школы Александру Шульге постановление об изменении наименования школы и присвоении ей имени Героя Советского Союза Дмитрия Алексеевича Бакурова.

В учебном учреждении планируется оформить музей, который будет носить имя Дмитрия Бакурова.

Отметим, что за мужество и героизм, проявленные на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками, указом президиума Верховного Совета СССР от 16 октября 1943 года командиру батареи 76-мм пушек 229-го стрелкового полка 8-й стрелковой дивизии 13-й армии капитану Дмитрию Бакурову было присвоено звание Героя Советского Союза.

Дмитрий Бакуров — участник Парадов Победы на Красной площади в Москве — 1945, 1990, 2000, 2005 и 2010 годов.

Сегодня, 7 февраля, Дмитрию Бакурову исполнилось бы 98 лет.