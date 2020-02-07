Токио, , 07:00 — REGNUM На борту круизного судна Diamond Princess, которое пришвартовано в японском порту Йокогама, нет граждан России с диагностированным заражением коронавирусом нового типа, сообщили 7 февраля в российском посольстве в Японии.

«Посольство России уточнило информацию. Россиян нет», — отметили в диппредставительстве.

Ранее в министерстве здравоохранения, труда и благосостояния Японии сообщили о заражении вирусом 2019-nCoV на судне ещё 41 человека. Таким образом, к настоящему моменту из 3711 человек заболевание диагностировано у 61 человека.

Напомним, судно Diamond Princess находится в порту с 3 февраля. Оно помещено на карантин после того, как был подтверждён первый случай заражения коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: На круизном судне в Японии диагностировали 41 новое заражение 2019-nCoV