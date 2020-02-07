Томск, , 07:00 — REGNUM Комплексные проверки производственных объектов с проживанием людей продолжаются в Томской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной администрации.

По словам замгубернатора по вопросам безопасности Игоря Толстоносова, внеочередные проверки предприятий и мест массового проживания людей, в том числе трудовых мигрантов, проходят «в связи с январской трагедией в Асиновском районе».

По итогам проверок планируют составить специальный реестр. В него будут включены томские предприятия с «ночлежками» для рабочих.

«Список таких мест мы в ближайшее время предоставим губернатору, а дальше будем координировать эту работу вместе с правоохранительными органами», — прокомментировал вице-губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января в посёлке Причулымский Асиновского района Томской области загорелось одноэтажное деревянное здание, где проживали рабочие. Погибли 11 рабочих из Узбекистана и одна гражданка России.

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