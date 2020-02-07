Москва, , 06:48 — REGNUM В пятницу, 7 февраля, в Москве будет облачно с прояснениями, небольшой снег, местами метель, гололедица. Температура воздуха −9… −7 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В ночь на 8 февраля в Москве будет переменная облачность, преимущественно без осадков, местами гололедица, −15… −13 °С.

Скорость северо-западного, северного ветра составит 5−10 м/с, на порывах до 12−17 м/с. В связи с сильным ветром и гололедицей в столице введён жёлтый уровень опасности. Атмосферное давление 742 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале −12… −7 °С днём и −18… −13 °С ночью.

В субботу, 8 февраля, днём в столице ожидается −7… −5 °С. По области −10… −5 °С. Ночью в регионе −14… −9 °С, местами до — 19 °C.