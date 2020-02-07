Москва, , 06:36 — REGNUM В ближайшее время в Россию вернутся ещё 73 ребёнка из Сирии, оказавшихся в зоне боевых действий, лагерях и тюрьмах, сообщили 7 февраля в пресс-службе уполномоченной по правам ребенка в РФ Анны Кузнецовой.

«Уже сейчас мы можем точно сказать, что в ближайшее время готовятся на вывоз порядка 73 детей», — сказала детский омбудсмен.

Кузнецова добавила, что возвращение российских детей является вопросом жизни и смерти, поскольку большая часть их них подвергается опасности ежедневно.

Ранее, из неподконтрольного Сирии лагеря «Аль-Холь» было вывезено 35 российских детей, 26 из них уже прилетели в Москву, еще девять ожидают оформления документов.

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