Омск, , 06:31 — REGNUM На территории Омской области коронавирус не выявлен. Об этом на брифинге 6 февраля заявила замминистра здравоохранения региона Ольга Богданова.

Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, по словам Ольги Богдановой, в регионе проводятся ограничительные мероприятия в отношении прибывших из Китая, либо граждан КНР, прибывших в область.

В целом, Богданова подчеркнула, что на нераспространение коронавируса направлены все усилия различных служб и ведомств.

«Не хочется, чтобы у людей был вселенский страх перед этим коронавирусом. Сегодня настолько все ведомства, включая силовые и миграционные службы, активно и тщательно работают в этом направлении, что максимальная защита населения обеспечена», — прокомментировала заместитель министра здравоохранения Омской области.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей Омской области в связи с коронавирусом просят «проявить человечность» к гражданам Китая.

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