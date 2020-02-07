Пекин, , 06:11 — REGNUM Власти Китая приняли решение поощрять врачей и других участников общенациональной программы по борьбе с пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV. Об этом 7 февраля сообщили пресс-службе министерства финансов КНР.

Предложенные меры, отмечают в министерстве, позволят приобретать медицинские товары и лекарства без необходимости уплаты подоходного налога. Правительство Китая также отменило НДС для транспортных компаний, которые обеспечивают доставку населению жизненно необходимых товаров. Принято ряд других мер.

Как сообщало ИА REGNUM, по официальным данным на утро 7 февраля, число инфицированных новым коронавирусом 2019-nCoV в Китае превысило 31,1 тысячи человек, умерли от него 636 человек.

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