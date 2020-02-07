Ухань, Китай, , 06:08 — REGNUM В общей сложности 10 596 медицинских работников было направлено в центральную китайскую провинцию Хубэй для борьбы с эпидемией нового коронавируса, сообщает 7 февраля агентство Синьхуа.

Всего 107 команд медиков из 29 провинций и автономных регионов Китая, а также из Народно-Освободительной армии Китая (НОАК) было направлено в провинцию, сообщил вице-губернатор Хубэя Ян Юньянь.

По словам Яна, 2250 практикующих врачей еще необходимо в регионе. Особенно это касается ухода и лечения пациентов, находящихся в критическом состоянии. Для устранения нехватки врачей, провинции призывают на службу врачей, находящихся на пенсии.