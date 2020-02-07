Петропавловск-Камчатский, , 06:16 — REGNUM На Камчатке суд обязал региональное отделение ПФР оплатить пенсионерке часть расходов на поездку в отпуск в Южную Корею, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Камчатки.

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С иском в суд в интересах пенсионерки — северянки, проживающей на Камчатке, обратилась прокуратура Петропавловска-Камчатского. Поводом для прокурорской проверки и обращения в суд стало заявление пенсионерки. ПФР по Камчатскому краю отказал ей в компенсации части расходов на проезд в отпуск, который женщина провела в Южной Корее. Пенсионерка просила возместить ей перелёт и проезд по территории Российской Федерации. По закону, компенсация положена пенсионерам, проживающим в районах Крайнего севера и приравненных к ним территориях. Однако в ПФР отказывают в предоставлении компенсаций в случае, если свой отдых пенсионер провёл за границей, а не на территории России.

Прокуратура сочла решение ПФР незаконным и необоснованным. Закон прямо говорит о том, что компенсируются пенсионерам-северянам расходы на проезд в отпуск по территории России один раз в два года. Закон никак не ограничивает пенсионеров — северян в том, где именно они должны проводить свой отпуск.

В прокуратуре подсчитали, что расходы, понесённые пенсионеркой по пути следования по России при проезде в Южную Корею составили 43 тыс. рублей.

Суд принял все доводы прокуратуры, признал отказ ПФР в предоставлении компенсаций незаконным и необоснованным. Деньги пенсионерка получит.

Это уже не первый случай, когда прокуратура Камчатки защищает права пенсионеров — северян, которым ПФР отказывает в компенсациях за проезд к месту отдыха. Год назад средства были выплачены пенсионерке, которая отдыхала в Таиланде — в части расходов на проезд по территории РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, такие отказы от ПФР получают все без исключения пенсионеры-северяне. В ПФР людей за защитой своих прав отправляют в суд. В 99% случаев суды признают незаконность действий ПФР, но ничего не меняется. Группа депутатов Госдумы РФ, представляющая интересы северян, внесла на рассмотрение законопроект, призванный исключить любое двоякое толкование со стороны ПФР закона о льготах пенсионерам, проживающим в районах Крайнего севера и приравненных к ним местностях. Законопроект впервые был внесён ещё в 2016 году. Депутаты ГД РФ предлагают вообще дать возможность пенсионерам-северянам один раз в два года получать компенсации при проезде в отпуск в любую страну. 14 января 2020 года законопроект был принят комитетом по региональной политике ГД РФ.