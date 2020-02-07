Новосибирск, , 06:05 — REGNUM Следственный комитет России прекратил уголовное дело, возбуждённое в отношении экс-руководителя ГИБДД Новосибирской области Сергея Штельмаха, сообщает «Коммерсантъ Сибирь».

Напомним, Штельмах был уволен 30 октября 2018 года «в связи с совершением поступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел».

«Управление СКР по Новосибирской области вынесло постановление о прекращении дела Сергея Штельмаха, занимавшего пост руководителя областной ГИБДД с 2006 по 2018 год», — пишет СМИ со ссылкой на свои источники, знакомые с обстоятельствами расследования.

В качестве основания для закрытия дела указывается «отсутствие состава преступления».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Сергей Штельмах через суд пытался восстановиться в должности и компенсировать моральный вред.

Штельмах возглавлял управление ГИБДД по Новосибирской области на протяжении 12 лет.

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