Сеул, , 06:04 — REGNUM Еще один случай заражения коронавирусом нового типа был зафиксирован в Южной Корее. Таким образом общее число заболевших в стране составляет 24 человека, сообщает управление Центров по контролю и профилактике заболеваний при южнокорейском минздраве.

Новый случай заражения был выявлен среди вывезенных из китайского Уханя граждан Южной Кореи. Одного из пассажиров отправили на медицинский осмотр из-за наличия у него высокой температуры тела. Врачи подтвердили факт заражения коронавирусом нового типа. Теперь он изолирован в медицинском центре и проходит лечение.

Как сообщало ИА REGNUM, тем временем власти Южной Кореи продолжают закрывать учебные заведения из-за опасности распространения коронавируса нового типа 2019-nCoV. По последним данным, в стране временно закрыты 592 образовательных учреждения.

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