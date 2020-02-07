Пекин, , 05:42 — REGNUM Два госпиталя Уханя, столицы китайской провинции Хубэй, наиболее прочих пострадавшей от эпидемии коронавируса, используют 5G-роботов для ухода за пациентами и дезинфекции помещений, сообщает 6 февраля агентство Синьхуа.

Делается это для того, чтобы минимизировать риск передачи инфекции через больничный персонал. Техническим обеспечение госпиталей занимается хубэйское отделение крупнейшего оператора связи Китая компании China Mobile. Роботы были предоставлены госпиталям бесплатно.

Китайский производитель роботов компания Siasun и Шэньянский институт автоматизации при Китайской академии наук также сейчас разрабатывает роботов, способных заменить медсестер в вопросе осмотра дыхательных путей пациента и выявления вируса в крови человека.