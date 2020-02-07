Петропавловск-Камчатский, , 05:54 — REGNUM Регионом с самым большим в России дефицитом врачей стал Камчатский край.

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Как выяснило РБК, доля незакрытых вакансий старшего и среднего медицинского персонала в регионе составила не менее 20%. Росстат по запросу издания представил данные на октябрь 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, врачам на Камчатке нечем лечить людей — они пишут письма губернатору Владимиру Илюхину о том, что, например, даже в региональном сосудистом центре нет расходных материалов для спасения экстренных больных — и люди умирают. Камчатцы жалуются на то, что очередь к врачу нужно занимать в 4 утра, но и то не факт, что попадешь к нужному специалисту. Специалисты, приезжавшие на полуостров, поверив обещаниям властей о миллионе рублей подъёмных и предоставлении жилья, в рамках программы «Земский доктор» отправляются чиновниками минздрава за обещанными льготами в суд, а жить им приходится в больничных палатах.