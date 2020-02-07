Вашингтон, , 05:33 — REGNUM Соединенные Штаты планируют направить еще два самолета, чтобы эвакуировать своих граждан из китайского Уханя, сообщает пресс-служба Госдепа США.

Сообщается, что два авиарейса из Уханя в США должны состояться в ближайшее время. В то же время Госдепартамент отказался назвать число американцев, ожидающих эвакуации из Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, первые рейсы по эвакуации граждан США из китайского Уханя начались 6 февраля. Отмечалось, что американские власти позволят вылететь из Китая не только гражданам США, но и членам их семей, не имеющих гражданства.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп пообещал оградить американцев от коронавируса