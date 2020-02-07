Новосибирск, , 05:30 — REGNUM Из-за потепления, которое ожидается в Новосибирске с 7 по 9 февраля, единая дежурно-диспетчерская служба города повторно передала по автоматизированной системе «Sprut» сигнал «оттепель». Руководство управляющих организаций должно принять меры для обеспечения безопасности граждан, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Особое внимание состоянию крыш.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, 7 февраля в Новосибирске ночью −5…−7 °С, днем −1…−3 °С, умеренный снег, метель, на дорогах — снежные заносы и гололедица. 8 февраля ночью −2…−4 °С, днем +1…+3 °С, небольшой снег, на дорогах — гололедица. 9 февраля ночью −1…+1 °С, днем −1…+1 °С с небольшим понижением в течение дня, мокрый снег, на дорогах — гололедица. 10 феврал днём −12…−14 °С, днем −6…−8 °С, небольшой снег.