Новосибирск, , 05:16 — REGNUM Департамент по социальной политике Новосибирска обратился к горожанам с просьбой соблюдать личную гигиену в период «активной циркуляции возбудителей гриппа, коронавирусной инфекции и других возбудителей острых респираторных вирусных инфекций».

«Возбудители всех этих заболеваний высоко заразны и передаются преимущественно воздушно-капельным путём, — предупредили в департаменте. — При чихании и кашле в воздухе вокруг больного человека распространяются микрокапли его слюны, мокроты и респираторных выделений, которые содержат вирусы. Более крупные капли оседают на окружающих предметах и поверхностях, мелкие — долго находятся в воздухе и переносятся на расстояния до нескольких сот метров, при этом вирусы сохраняют способность к заражению от нескольких часов до нескольких дней».

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в китайской провинции Хэйлунцзян, которая граничит с российским Приамурьем, число заразившихся коронавирусом выросло на 37 человек за последние сутки.

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