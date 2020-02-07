Рим, , 04:58 — REGNUM Первый случай заражения коронавирусом нового типа среди граждан Италии был выявлен в Риме, сообщает итальянский Высший институт здравоохранения.

Сообщается, что заболевший был в числе 56 человек, прилетевших 3 февраля авиарейсом из китайского Уханя. Его доставили в Национальный институт инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani с подозрениями на заражение коронавирусом. Позднее, после анализов, врачи подтвердили наличие инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля в Италии отчитались об эффективности проверок пассажиров авиарейсов при помощи термосканеров. Отмечалось, что проверка каждого пассажира занимает не более двух секунд.

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