Бердск, Новосибирская область, , 04:53 — REGNUM В Бердске мальчика, который решил прогуляться по льду, пришлось спасать спасателям, сообщили ИА REGNUM в ГУ МЧС РФ по Новосибирской области.

Как уточнили в ведомстве, недалеко от берега на Бердском заливе он неожиданно провалился и застрял в мокром снегу.

«Мы приехали, помогли мальчику, уложили на носилки и бегом доставили домой, который находился рядом с водоёмом. Помощь медиков не потребовалась», — рассказал начальник Бердского поисково-спасательного отряда МЧС России Николай Ярманов.

Сам школьник рассказал, что смог освободить ноги из ледяной воды, но не знал, как достать обувь и добраться до берега, ведь на поверхности льда была вода и снежная каша.