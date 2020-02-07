Надеждинский район, Приморский край, , 04:19 — REGNUM Новая автоматизированная модульная котельная введена в эксплуатацию в приморском посёлке Тавричанка Надеждинского района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Данная котельная будет отапливать восемь многоквартирных домов, заменив устаревшую угольную котельную, у которой давно выработался ресурс. Как рассказал главный инженер Артемовского филиала КГУП «Примтеплоэнерго» Константин Салутенков, модульная котельная изготовлена приморским производителем и работает на высококалорийном угле.

«В Артёмовском филиале компании с 2015 года были установлены 33 автоматизированные модульные котельные, которые оснащены современным энергоэффективным оборудованием, надёжны и практичны в эксплуатации, позволяют более эффективно расходовать топливо», — пояснил главный инженер филиала.

Всего в 2020 году Примтеплоэнерго установит ещё восемь таких котельных по краю.

Как сообщало ИА REGNUM, порядка тридцати котельных в 2020 году будут переведены в Приморье на газ.