Красноярск, , 04:26 — REGNUM В пятницу, 7 февраля, в Красноярске будет облачно, без осадков, температура воздуха −1… +1 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Ночью с 7 на 8 февраля ожидается до — 5 °C.

Скорость юго-западного ветра — 3−4 м/с. На порывах до 14 м/с. Давление — 740 мм рт. ст.

В субботу, 8 февраля, в Красноярске ожидается −4… +4 °С днём. Ночью до — 1 °C.

В воскресенье, 9 февраля, в Красноярске до +5 °C днём и до — 3 °C ночью.

По данным Среднесибирского УГМС, ожидаемые в эти дни метеоусловия будут благоприятствовать кратковременному накоплению в атмосфере вредных веществ. Прогнозируется 2-я «повышенная» группа загрязнения.