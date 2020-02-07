Сингапур, , 03:56 — REGNUM Власти Сингапура договариваются с китайскими властями для организации второго авиарейса для эвакуации сингапурских граждан из Уханя, где находится очаг заболевания пневмонией нового типа, сообщает агентство Reuters.

«Министерство иностранных дел продолжает диалог с китайскими властями по организации еще одного рейса, чтобы доставить наших сингапурцев скорей домой», — говорится в сообщении МИД Сингапура.

Отмечается, что уже 92 гражданина Сингапура эвакуированы из Китая авиарейсом 30 января. Авиаперевозчикам пришлось оставить ряд пассажиров в Ухане, так как у них были выявлены симптомы заражения коронавирусом нового типа.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля в китайском Ухане была открыта новая лаборатория по выявлению коронавируса нового типа. Лаборатория получила название «Хуоянь». Она способна проверят на новое заболевание до 10 тысяч человек ежедневно.

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