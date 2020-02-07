Пекин, , 03:50 — REGNUM По официальным данным на утро 7 февраля, число инфицированных новым коронавирусом 2019-nCoV в Китае превысило 31,1 тысяч человек, умерли от него 636 человек. Об этом 6 февраля сообщает Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения Китая.

Полностью выздоровели 1 540 человек. На карантине в стране всего находится более 186 тысяч человек.

По регионам информация распределилась так: в провинции Хубэй инфицировано более 22,1 тысячи, умерли 618 человек; Чжэцзян — инфицировано 970; Гуандун — 954; Пекин — 274, умер один; Хэйлунцзян — 227, умерли трое; автономный район Внутренняя Монголия — инфицировано 46.

Как сообщало ранее ИА REGNUM со ссылкой на портал «Ванъи», по предварительным данным региональных властей на утро 7 февраля в Китае было зафиксировано 30,6 тысяч заболевших и 633 умерших.

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