Севастополь, , 03:44 — REGNUM Арбитраж Севастополя 17 февраля 2020 года начнёт рассматривать претензии государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический». Ответчиком выступает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города, которому вменяют ущерб на более чем 4,4 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Истец обратился в суд в начале декабря 2019 года с иском «о взыскании ущерба за проведение несанкционированных земляных и строительных работ в пределах территории объекта культурного наследия федерального значения в размере 4 472 505,6 рубля». Третьим лицом в спор приглашено управление охраны объектов культурного наследия города. К заседанию от Севнаследия потребовали предоставить сведения о рассмотрении обращения музея-заповедника от 2 октября 2019 года, а также письменные пояснения по существу заявленного спора.

Напомним, древний город Херсонес — один из крупных археологических памятников юга России. В июне 2013 года объект «Древний город Херсонес Таврический и его хора» был включён в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.