Хайкоу, Китай, , 03:41 — REGNUM Фармацевтическая сеть провинции Хайнань на юге Китая была оштрафована на 3 млн юаней (около $430 тыс.) за взвинчивание цен на лицевые маски в связи со вспышкой нового коронавируса, сообщает 6 февраля агентство Синьхуа.

Сеть аптек Hainan Yijiutang Pharmaceutical Company в городе Вэньчан провинции состоит из 28 торговых точек. Недобропорядочные предприниматели увеличили цены на лицевые маски более чем в четыре раза с 21 января, сообщили в местной администрации рыночного регулирования.

Несмотря на предупреждения рыночных регуляторов, компания не прекратила наживаться на чужом горе, а вместо этого продолжила бить ценовые рекорды. В связи с этим, власти оштрафовали компанию.

Отметим, что рыночные регуляторы и надзорные ведомства провинции усилили надзор за ценами лицевые маски и прочие материалы, необходимые в борьбе с новым коронавирусом. Всего 61 случай нарушения ценовой политики было зафиксировано к настоящему времени.