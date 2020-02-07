Шанхай, Китай, , 02:30 — REGNUM Еще 10 пациентов, переболевших новым коронавирусом, были выписаны из госпиталя в Шанхае после выздоровления, сообщает 6 февраля агентство синьхуа.

Это стало наибольшим числом выписанных из больницы после излечения от коронавируса за одни сутки в городе с того момента, как первый пациент был выписан из больницы 24 января.

По данным на 12:00 по местному времени 6 февраля в Шанхае было подтверждено 257 случаев заражения новым коронавирусом. Всего 25 пациентов было вылечено, что составляет 10% от общего числа заразившихся.