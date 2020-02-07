Благовещенск, , 02:35 — REGNUM Руководитель Управления МВД по Амурской области генерал-майор полиции Николай Аксёнов снят с занимаемой должности, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Указ об этом 6 февраля 2020 года подписал президент России Владимир Путин.

«Освободить от занимаемой должности», — сказано в указе.

Как сообщало ИА REGNUM, также от занимаемой должности освобождён руководитель Приморского управления МВД генерал-майор Николай Афанасьев. В последнее время приморскую полицию сотрясал целый ряд скандалов, связанных с преступлениями правоохранителей.