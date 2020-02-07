Пекин, , 02:28 — REGNUM По данным региональных властей на утро 7 февраля, число инфицированных новым коронавирусом в Китае превысило 30,6 тысяч человек, умерли от него 633 человека. Об этом 7 февраля сообщает портал «Ванъи».

В провинции Хубэй количество инфицированных граждан за прошедшие сутки увеличилось более чем на 2,4 тысячи человек и превысило 22,1 тысячи, умерших — достигло 618 человек. Выздоровели в провинции 817 человек. Под наблюдением врачей находятся 64 тысячи человек.

В провинциях Чжэцзян и Гуандун инфицированы 970 и 954 человека соответственно, умерших от коронавируса нет. В Пекине инфицированы 274 человека, один умерший. В провинции Хэйлунцзян (пограничной с Россией) — 227 инфицированных и трое умерших. В автономном районе Внутренняя Монголия — 46 инфицированных.

Как сообщало ИА REGNUM, по официальным данным на утро 6 февраля, число инфицированных коронавирусом 2019-nCoV в Китае превышало 28 тысяч человек, умерли от него 562 человек.

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