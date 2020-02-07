Тайбэй, , 02:12 — REGNUM Еще о двух новых случаях заражения коронавирусом стало известно на Тайване, в связи с чем общее число заразившихся достигло 13 человек, сообщает 6 февраля агентство Синьхуа.

В то же время, один человек полностью выздоровел и был выписан из госпиталя, сообщили в островном агентстве эпидемиологического мониторинга во время пресс-конференции. Один заболевший — мужчина, житель Тайваня, который 17 января поехал в Ухань — эпицентр нового коронавируса и вернулся обратно 2 февраля. Второй пациент — женщина, которая вернулась из Уханя на Тайвань 21 января.

У мужчины симптомы болезни появились 3 февраля, а у женщины — двумя днями ранее. Оба сейчас страдают от пневмонии, которую вызывает вирус. Кроме того, власти Тайваня подтвердили, что двое жителей острова сейчас находятся на круизном лайнере, который стоит на карантине у берегов Японии.