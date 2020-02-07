Пекин, , 02:05 — REGNUM Все больше станций метро Пекина оборудованы автоматизированными системами измерения температуры тела пассажиров, сообщает 6 февраля агентство Синьхуа.

С 31 января текущего года в китайской столице действует распоряжение властей об обязательном измерении температуры тела пассажиров при входе на станции метро с целью выявления зараженных новым коронавирусом.

Новая автоматизированная система может предупреждать администрацию станций о выявлении пассажиров с аномальной температурой тела, а также обеспечивать постоянный замер температуры сразу нескольких пассажиров в режиме реального времени, сообщили в компании Beijing Mass Transit Railway Operation Corporation Ltd.

Первая партия систем измерения температуры тела была установлена еще 26 января на особо оживленных станциях городского метро. По данным на 3 февраля таких станций было уже 35. В Пекине, напомним, действует 23 линии метро протяжённостью 699 км, на которых расположены 405 станций.

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