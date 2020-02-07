Ухань, Китай, , 01:46 — REGNUM Китай направил 12 чартерных рейсов для того, чтобы вернуть обратно 1500 застрявших в других странах жителей Уханя в результате эпидемии коронавируса, сообщает 6 февраля агентство Синьхуа.

Как отметил представитель Китайской администрации гражданской авиации Китая (CAAC) Юй Бяо во время пресс-конференции, ведомство выделит еще больше чартерных рейсов для того, чтобы вернуть обратно китайских туристов, которые вынужденно застряли за рубежом. Для этого ведется работа по линии китайских посольств в разных странах, а также департаменты культуры и туризма.

Как сообщало ИА REGNUM, второй чартерный рейс вывезет последних 211 граждан Канады, ставших «заложниками» нового коронавируса в Китае.

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