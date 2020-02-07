Ухань, Китай, , 01:53 — REGNUM По данным на утро 7 февраля в китайской провинции Хубэй за сутки от коронавируса умерли 69 человек, общее число жертв достигло 618. Об этом утром 7 февраля сообщает комитет по вопросам гигиены и здравоохранения региона.

Количество инфицированных граждан в провинции за прошедшие сутки увеличилось более чем на 2,4 тысячи человек и превысило 22,1 тысячи. Более 64 тысяч граждан находятся под постоянным наблюдением врачей.

За прошедшие сутки в провинции выздоровели 817 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, По данным на утро 6 февраля, число инфицированных коронавирусом 2019-nCoV в Китае превысило 28 тысячи человек, умерли от него 562 человек, из них в китайской провинции Хубэй — 549 человек.

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