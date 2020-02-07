Оттава, , 01:34 — REGNUM Канадское правительство договорилось об организации второго чартерного рейса по вывозу граждан Канады из китайского Уханя, где находится очаг заболевания коронавирусом нового типа, заявил глава канадского МИД Франсуа-Филипп Шампань на пресс-конференции, передает телеканал CTV News.

«Вторым рейсом мы сможем вывезти всех канадцев домой», — заявил министр.

Он отметил, что первый рейс был готов эвакуировать 211 человек, однако лишь 194 пассажира прошли на борт воздушного судна. Шампань предположил, что ряд канадцев «изменил свое решение в последнюю минуту».

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным в Канаде выявлено 5 человек, зараженных коронавирусом нового типа. Трое из них находятся в Онтарио, еще двое — в Британской Колумбии.

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